Американские эксперты: Путин больше хочет удержать юг Украины, чем Луганскую область

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания захваченных территорий на юге Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно украинским и российским источникам, российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, утверждают эксперты ISW.

"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - считают они.