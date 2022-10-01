Прозападные или пророссийские? Кто победит в битве за парламент Болгарии

В 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому) по всей стране открылись около 12 тыс. избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин, еще 755 участков будут работать в 62 странах мира. Право голоса имеют около 6,6 млн человек, однако, предположительно, в голосовании примут участие около 2,5 млн человек.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и шести коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 6,5 тыс. кандидатов.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

В статье, опубликованной на Deutsche Welle и посвященной выборам в Болгарии, отмечается, что, по прогнозам, максимальное число голосов наберет партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), в настоящее время находящаяся в оппозиции. При этом многие наблюдатели считают, что именно эта партия в значительной степени несет ответственность за нынешний кризис, поскольку ее управление страной, длившееся более десяти лет и завершившееся весной 2021 года, сопровождалось политическими потрясениями, многочисленными коррупционными скандалами и невыполненными обещаниями реформ.

Накануне выборов ГЕРБ лидировала в опросах, набирая 24 процента голосов и опережая партию Кирила Петкова «Продолжаем перемены» (ПП). Но партия Борисова вряд ли сможет получить большинство и поэтому нуждается в партнере по коалиции. Что касается внешней политики, ГЕРБ имеет четкую евроатлантическую ориентацию. Однако две другие партии со сходными евроатлантическими взглядами, ПП Петкова и либерально-консервативная партия "Демократическая Болгария" (ДБ), не хотят формировать правящую коалицию с ГЕРБ, поскольку Борисов все еще скомпрометирован обвинениями в коррупции.

Третьей силой в парламенте может оказаться праворадикальная партия "Возрождение", симпатизирующая России, отмечается в статье. Правые, возглавляемые Костадином Костадиновым, сторонником Путина, могут рассчитывать даже на двузначный результат. Это усилило бы пророссийское давление на политиков и общество. Болгария среди стран-членов ЕС является наиболее дружественным РФ государством. Хотя большинство болгар по-прежнему выступают за Евросоюз и осуждают войну России против Украины, раскол в обществе остается заметным.