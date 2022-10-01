Генштаб Украины: в Крыму воинские части перевели в полную боевую готовность

Россия готовит мотострелковую дивизию из мобилизованных крымчан, жителей Краснодарского края и Адыгеи. На полуострове воинские части переведены в полную боевую готовность, говорится в воскресной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, отмечает Генштаб, в Крыму проводятся мероприятия по рассредоточению российских подразделений. Генштаб фиксирует прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе, около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Буденновск Ставропольского края, к 205-й отдельной мотострелковой бригаде 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, прибыло около 5 тысяч человек, говорится в сводке. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч человек, остальные – в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.