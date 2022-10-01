Шеф Пентагона назвал условие для вступления Украины в НАТО

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принять все 30 членов альянса, сказал глава Минобороны США Ллойд Остин, комментируя заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО.

«Мы привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но то, как это происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование», – сказал Остин на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи.

Остин отметил, что решение также должна принять страна, которая стремится в НАТО. По словам Остина, США сосредоточены на том, чтобы у Киева было «все необходимое для успеха». Вашингтон видит некоторые «действительно хорошие результаты».

Владимир Зеленский после решения президента РФ Владимира Путина аннексировать территории Украины подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО. По информации Politico, планы Киева стали неожиданностью для Вашингтона, Запад опасается, что это приведет к войне с Россией.