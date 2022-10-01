Кто стал посредником в переговорах США и Ирана?

«Миллиарды долларов замороженных активов Ирана из-за санкций США скоро будут освобождены», – говорится в сообщении издания.

Помимо этого, региональное государство (не указывается, кто) выступило посредником в обмене пленными между Ираном и США, отмечает Nournews.

«В последние недели при посредничестве региональной страны были проведены интенсивные переговоры об освобождении иранских и американских заключенных», – сообщила газета.

Отметим, что ранее в субботу Reuters сообщал, что ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази, несколько лет назад осужденный в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством", был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. По данным агентства, пока неясно, может ли это быть шагом на пути к его полному освобождению, а также не свидетельствует ли это решение о возможном освобождении других граждан США, задержанных в Иране.