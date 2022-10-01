Во время беспорядков и давки после футбольного матча между командами Arema FC и Persebaya Surabaya вечером 1 октября в Индонезии погибли 174 человека, еще около 180 пострадали. Игра завершилась со счетом 2:3 в польху гостей из Persebaya Surabaya. Ранее сообщалось о 127 погибших.

Согласно сообщениям мировых СМИ, по завершении матча тысячи болельщиков вышли на поле, чтобы «найти» игроков и официальных лиц Arema FC, которая проиграла на домашнем стадионе впервые за долгие годы. Полиция пыталась остановить зрителей, которые начали нападать на офицеров и повредили около десяти машин, применила слезоточивый газ. Люди испугались и стали пытаться покинуть стадион, произошла давка, которую только усугубил распыленный газ. По данным властей Маланга, люди умирали из-за удушья в давке.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование после гибели 129 человек, передает Reuters. Кроме этого, глава государства приказал футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования по инциденту.