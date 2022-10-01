Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:40

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся сегодня в Женеве для обсуждения мирного соглашения между двумя странами. Это будет их вторая встреча после ожесточенных пограничных столкновений 12-14 сентября. До этого, 19 сентября, главы внешнеполитических ведомств встречались в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью общественному телевидению Армении, что в Женеве, спустя почти два года после завершения 44-дневной войны, главы МИД впервые (!) начнут обсуждение текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что готов поставить свою подпись под ним, если окончательный вариант соглашения будет отвечать интересам Армении. В том же интервью премьер-министр Армении отметил, что есть идея не включать в текст мирного соглашения вопрос Карабаха, и армянская сторона готова с ней согласиться. По его словам, «статус Нагорного Карабаха» может стать темой отдельного обсуждения между Азербайджаном «и лидерами, избранными Нагорным Карабахом». Таким образом, похоже, что руководство Армении готово официально отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и подписать мирное соглашении, основанное на взаимном признания территориальной целостности, что соответствует пяти принципам, предложенным Армении азербайджанской стороной. Пашинян также заявил, что ни одна из мировых сверхдержав, включая США, Евросоюз и Россию, не готова признать независимость Карабаха, а также его нахождение в составе Армении.

«Я должен был сообщить об этом армянской общественности заранее», - подчеркнул Пашинян, добавив, что другого пути, кроме отказа от территориальных претензий к Азербайджану, у Армении нет. На первый взгляд, эти заявления Никола Пашиняна можно считать положительным знаком, поскольку отказ Еревана от территориальных претензий к Баку устраняет наиболее существенное препятствие к достижению мира в регионе. В то же время, трудно сказать, насколько искренне в своих заявлениях руководство Армении, и до какой степени реальны возможности скорого заключения двухстороннего мирного соглашения. Очевидно лишь то, что обе стороны, наконец-то, начали над ним работать, а это значит, что рабочий текст договора лежит на столе. Вопрос лишь в том, кем именно – Россией или Западом – он был подготовлен? Официально об этом ничего не говорится, однако анализируя процессы последних недель, можно предположить, что речь идет о тексте, который был разработан на переговорах в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и поддержке Соединенных Штатов Америки.