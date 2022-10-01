Британская разведка о стратегическом значении освобождения Лимана

Представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине пишут, что Лиман – важный населенный пункт на фронте. Его контроль позволяет использовать ключевой автомобильный переезд через реку Северский Донец, за которым россияне пытаются выстроить новую линию обороны.

В субботу, 1 октября, украинские военные вошли в город Лиман в Донецкой области. Город небольшой, но стратегически важный для обеих сторон.

"1 октября 2022 года российские силы в городе Лиман Донецкой области отступили перед лицом украинского наступления. Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов. Силы, вероятно, понесли тяжелые потери при отходе по единственной дороге из города, все еще остававшейся в руках россиян", - сообщили в британской разведке.

В отчете отметили, что россияне пытаются закрепиться за рекой и выстроить новую линию обороны. А ВСУ теперь смогут перебрасывать технику и ресурсы на правый берег.

"Уход России из Лимана также представляет собой значительную политическую неудачу, поскольку он расположен в пределах Донецкой области, региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и пыталась незаконно аннексировать. Вывод войск привел к новой волне публичной критики военного руководства России со стороны высокопоставленных чиновников", - добавили британские эксперты.

В британской разведке считают, что эта тенденция будет нарастать.