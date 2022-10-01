В Нахчыване прошла церемония открытия Юношеской шахматной Олимпиады для шахматистов до 16 лет, сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.

Васиф Талыбов в своей речи рассказал, что шахматные традиции в Азербайджане были заложены при Гейдаре Алиеве, а Ильхам Алиев успешно продолжает поддерживать этот вид спорта.

Глава Верховного меджлиса отдельно поведал об успехах нахчыванских шахмат и проведенных здесь крупных соревнованиях. «Проведение Юношеской шахматной Олимпиады – историческое событие для Нахчывана», - заявил Васиф Талыбов.

Аркадий Дворкович в своем выступлении отметил, что рад приезду в Нахчыван. «Когда-то здесь на соревнованиях работал мой отец», - сказал президент ФИДЕ.

«В Нахыване большие шахматные традиции. Руководство построило здесь инфраструктуру, шахматы преподаются во всех школах. К сожалению, пандемия отложила проведение этой Олимпиады. Но наконец-то мы тут. Хочу поблагодарить власти Азербайджана и Нахчывана, министра молодежи и спорта и всех, кто причастен к организации этого соревнования».