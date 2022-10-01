Аркадий Дворкович и Васиф Талыбов на открытии шахматной Олимпиады в Нахчыване фото; обновлено
В Нахчыване прошла церемония открытия Юношеской шахматной Олимпиады для шахматистов до 16 лет, сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.
В церемонии открытия приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов, президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.
Васиф Талыбов в своей речи рассказал, что шахматные традиции в Азербайджане были заложены при Гейдаре Алиеве, а Ильхам Алиев успешно продолжает поддерживать этот вид спорта.
Глава Верховного меджлиса отдельно поведал об успехах нахчыванских шахмат и проведенных здесь крупных соревнованиях. «Проведение Юношеской шахматной Олимпиады – историческое событие для Нахчывана», - заявил Васиф Талыбов.
Аркадий Дворкович в своем выступлении отметил, что рад приезду в Нахчыван. «Когда-то здесь на соревнованиях работал мой отец», - сказал президент ФИДЕ.
«В Нахыване большие шахматные традиции. Руководство построило здесь инфраструктуру, шахматы преподаются во всех школах. К сожалению, пандемия отложила проведение этой Олимпиады. Но наконец-то мы тут. Хочу поблагодарить власти Азербайджана и Нахчывана, министра молодежи и спорта и всех, кто причастен к организации этого соревнования».
Махир Мамедов подчеркнул, что Азербайджан во всем мире известен как спортивная и шахматная страна. «Несколько дней назад в нашей культурной столице Шуше прошел первый международный турнир. В 2016 году Всемирная шахматная Олимпиада, состоявшаяся в Баку, вошла в историю как самая успешная в истории. А теперь в Нахчыване стартует юношеская Олимпиада. И это не первый такой турнир тут. Нахчыван организовывал чемпионат мира до 20 лет, турниры «Нахчыван Опен» и чемпионаты страны.
Более 4 тысяч человек профессионально занимаются тут шахматами. Во всех школах есть уроки шахмат. Нигде в мире такого нет! Конечно, без поддержки государства все это было бы невозможно».
В Олимпиаде примут участие 34 команды из 23 стран. 1-й тур стартует сегодня в 15:00. Соревнование будет состоять из 9 туров и завершится 10 октября.