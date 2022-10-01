Предварительное расследование показало, в результате подрыва мины Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время Ходжавендская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

В сообщении пресс-службе районной прокуратуры говорится, что 2 октября около 11:00 в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд.

* * *

В Ходжавенде в результате подрыва на противопехотной мине пострадал 20-летний Расим Керимзаде.

Как сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), 2 октября 2022 года на неразминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина. В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расиф Нусрат оглы.

ANAMA проводит расследование в связи с инцидентом, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.

Отметим, что это уже третий подобный инцидент за последние три дня. В пятницу, 30 сентября, Амид Асадов и Черкез Гулузаде погибли, подорвавшись на мине на территории села Юхары Дилагарда в Физулинском районе. А в субботу, 1 октября, вблизи села Гасангая Тертерского района подорвались на мине Джаббаров Ниджат и Байрамов Рафаил Кочари оглу.