В чем секрет 185-километрового газопровода, который запустил Ильхам Алиев? наша аналитика
Межсистемный газопровод Греция – Болгария (IGB), вокруг затянувшегося строительства которого было немало скандальных заявлений, неоднозначных оценок и сенсационных расследований, вчера был запущен в эксплуатацию.
В торжественной церемонии в Софии, как уже сообщалось, принял участие не только один из «виновников торжества», президент Азербайджана Ильхам Алиев, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Болгарии Румен Радев, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер-министры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николае Чукэ.
Хочется отметить, что Азербайджаном и его партнерами накоплен богатый опыт строительства трубопроводов куда более значительного масштаба, нежели IGB. Достаточно вспомнить экспортный трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, нефтепровод Баку – Тбилиси – Супса, газопроводы Баку – Тбилиси – Эрзурум, TANAP, TAР… Все эти нефте-газопроводы, протяженностью в тысячи километров, имели колоссальное международное значение, поскольку являлись реализацией особо крупных, многомиллиардных, стратегических проектов.
Именно поэтому было так трудно понять, почему заурядный, 185-километровый газопровод-перемычка где-то между Грецией и Болгарией, который строился годами и являлся «триггером» нескольких громких скандалов, вызвал такой международный ажиотаж и привлек такое внушительное число титулованных особ. Наверняка, многие подумали, что речь идет о какой-то тайне, которую инициаторы и строители интерконнектора закопали в землю вместе с газовыми трубами.
Природу интереса к столь незначительному на первый взгляд проекту внесла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметившая, что строительство IGB потребовало немало решительности, воли и сил.
По ее словам, Евросоюз поддержал проект и политически, и финансово, выделив на его реализацию 250 миллионов евро. Глава ЕК подчеркнула, что речь идет об особом проекте, который не только усилил энергетическую безопасностью Европы, но и ознаменовал собой начало конца европейской зависимости от российского газа.
«Энергетический кризис серьезен, но совместными усилиями мы сможем с ним справиться», - подчеркнула председатель Европейской комиссии, ясно дав понять участникам церемонии, насколько важен для огромной Европы небольшой участок балканского газопровода.
Позицию Урсулы фон дер Ляйен поддержали премьер-министры Греции и Румынии Мицотакис и Чукэ, которые также говорили об «искусственно созданных дефицитах» на энергетическом рынке ЕС и совместном решении энергетических проблем.
Но, пожалуй, наибольший интерес вызвало выступление президента Ильхама Алиев. Что неудивительно, поскольку глава государства сообщил о планах Азербайджана увеличить не только объем добычи газа, но и объемы экспортных поставок европейским потребителям.
После чего президент Сербии Вучич сразу попросил Урсулу фон дер Ляйен и других коллег помочь в строительстве газового интерконнектора между Болгарией и Сербией.
Конечно, 250 миллионов евро, вложенных Евросоюзом в сооружение интерконнектора IGB – ничто в сравнении с десятками миллиардов долларов, инвестированных в строительство Южного газового коридора. Да и 185 километров не идут ни в какое сравнение с более чем тысячекилометровым ЮГК.
В то же время, интерконнектор IGB, связавший греческую и болгарскую газовые сети, по оценке экспертов имеет для Юго-Восточной Европы стратегическое значение, поскольку, во-первых, обеспечивает диверсификацию поставок в регион природного газа, а, во-вторых, в будущем станет транспортным мостом для доставки природного газа из Болгарии в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также в Украину и Молдову.
Немаловажную роль играет также стоимость азербайджанского газа. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла в субботу на закрытом заседании предложение компании «Булгаргаз» об уменьшении уже с 1 октября на 34 процента цены газа, которая составила в сентябре 353,063 лева за тысячу кубометров (порядка 180 евро) без дополнительных платежей за МВт/час. Снижение стоимости голубого топлива с октября стало возможным, благодаря запуску межсистемного болгаро-греческого газопровода, по которому в страну начал поступать более дешевый газ из Азербайджана.
Напомним: когда 27 апреля текущего года российский монополист «Газпром» прекратил в связи с неоплатой в рублях в установленный срок поставки «голубого топлива» «Булгаргазу», на помощь Болгарии пришел Азербайджан. А вскоре София объявила, что нашла альтернативу поставкам «Газпрома» (в частности, имелся в виду сжиженный газ из США и природный – из Азербайджана), причем по цене существенно более низкой, чем предлагали россияне. И уже в июне стоимость газа в Болгарии снизилась до 141,36 лева (около 71 евро). Правда, потом цена вновь начала резко расти, но уже по другим причинам.
Тем временем, президент Ильхам Алиев обрадовал европейцев еще одной новостью.
«Мы уже приступили с нашими партнерами к консультациям по возможностям расширения прокачки газа через Трансанатолийский газопровод с 16 до 32 миллиардов кубометров, а через Трансадриатический газопровод – с 10 до 20 миллиардов кубометров в год, - сообщил президент Азербайджана. – Поскольку без этого нам будет сложно обеспечить дополнительную поставку».
По словам Ильхама Алиева, проект IGB сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации ее газоснабжения.
«До этого единственным источником являлось месторождение «Шахдениз», - отметил президент. – Но в скором времени начнется добыча и на нескольких других газовых месторождениях Азербайджана, что внесет вклад в увеличение объемов поставок для стран Евросоюза».
Слова Ильхама Алиева были встречены аплодисментами – в Европе лидеру Азербайджана привыкли доверять.