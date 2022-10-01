Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:28

Межсистемный газопровод Греция – Болгария (IGB), вокруг затянувшегося строительства которого было немало скандальных заявлений, неоднозначных оценок и сенсационных расследований, вчера был запущен в эксплуатацию. В торжественной церемонии в Софии, как уже сообщалось, принял участие не только один из «виновников торжества», президент Азербайджана Ильхам Алиев, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Болгарии Румен Радев, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер-министры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николае Чукэ.

Хочется отметить, что Азербайджаном и его партнерами накоплен богатый опыт строительства трубопроводов куда более значительного масштаба, нежели IGB. Достаточно вспомнить экспортный трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, нефтепровод Баку – Тбилиси – Супса, газопроводы Баку – Тбилиси – Эрзурум, TANAP, TAР… Все эти нефте-газопроводы, протяженностью в тысячи километров, имели колоссальное международное значение, поскольку являлись реализацией особо крупных, многомиллиардных, стратегических проектов. Именно поэтому было так трудно понять, почему заурядный, 185-километровый газопровод-перемычка где-то между Грецией и Болгарией, который строился годами и являлся «триггером» нескольких громких скандалов, вызвал такой международный ажиотаж и привлек такое внушительное число титулованных особ. Наверняка, многие подумали, что речь идет о какой-то тайне, которую инициаторы и строители интерконнектора закопали в землю вместе с газовыми трубами. Природу интереса к столь незначительному на первый взгляд проекту внесла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметившая, что строительство IGB потребовало немало решительности, воли и сил.

По ее словам, Евросоюз поддержал проект и политически, и финансово, выделив на его реализацию 250 миллионов евро. Глава ЕК подчеркнула, что речь идет об особом проекте, который не только усилил энергетическую безопасностью Европы, но и ознаменовал собой начало конца европейской зависимости от российского газа. «Энергетический кризис серьезен, но совместными усилиями мы сможем с ним справиться», - подчеркнула председатель Европейской комиссии, ясно дав понять участникам церемонии, насколько важен для огромной Европы небольшой участок балканского газопровода. Позицию Урсулы фон дер Ляйен поддержали премьер-министры Греции и Румынии Мицотакис и Чукэ, которые также говорили об «искусственно созданных дефицитах» на энергетическом рынке ЕС и совместном решении энергетических проблем. Но, пожалуй, наибольший интерес вызвало выступление президента Ильхама Алиев. Что неудивительно, поскольку глава государства сообщил о планах Азербайджана увеличить не только объем добычи газа, но и объемы экспортных поставок европейским потребителям.

После чего президент Сербии Вучич сразу попросил Урсулу фон дер Ляйен и других коллег помочь в строительстве газового интерконнектора между Болгарией и Сербией. Конечно, 250 миллионов евро, вложенных Евросоюзом в сооружение интерконнектора IGB – ничто в сравнении с десятками миллиардов долларов, инвестированных в строительство Южного газового коридора. Да и 185 километров не идут ни в какое сравнение с более чем тысячекилометровым ЮГК. В то же время, интерконнектор IGB, связавший греческую и болгарскую газовые сети, по оценке экспертов имеет для Юго-Восточной Европы стратегическое значение, поскольку, во-первых, обеспечивает диверсификацию поставок в регион природного газа, а, во-вторых, в будущем станет транспортным мостом для доставки природного газа из Болгарии в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также в Украину и Молдову. Немаловажную роль играет также стоимость азербайджанского газа. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла в субботу на закрытом заседании предложение компании «Булгаргаз» об уменьшении уже с 1 октября на 34 процента цены газа, которая составила в сентябре 353,063 лева за тысячу кубометров (порядка 180 евро) без дополнительных платежей за МВт/час. Снижение стоимости голубого топлива с октября стало возможным, благодаря запуску межсистемного болгаро-греческого газопровода, по которому в страну начал поступать более дешевый газ из Азербайджана.