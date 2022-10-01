Министр Анар Каримов на всемирной конференции Mondiacult 2022
С 28 по 30 сентября в Мехико ЮНЕСКО провела конференцию Mondiacult 2022, в которой приняли участие делегации из 160 стран, в том числе из 115 стран – высокого уровня.
В рамках конференции участники провели дискуссии на темы «Наследие и культурное разнообразие во время кризиса», «Обновленная и усиленная культурная политика», «Культура для устойчивого развития», «Будущее креативной экономики».
Азербайджан на этом мероприятии представляла делегация во главе с министром культуры Анаром Каримовым. Министр провел серию двусторонних встреч, рассказали haqqin.az в министерстве.
В рамках конференции состоялась встреча министра А.Каримова с госсекретарем Венгрии по делам культуры Петером Хоппаллом. В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя странами развиваются как в сфере культуры, так и других сферах, отмечено, что Шуша, культурная столица Азербайджана, объявлена «Культурной столицей тюркского мира» в 2023 году, и между венгерским городом Веспрем и Шушой могут быть реализованы совместные культурные проекты.
29 сентября Анар Каримов выступил на сессии, посвященной теме «Наследие и культурное разнообразие в условиях кризиса». В своем выступлении министр обратил внимание участников мероприятия на этнокультурный геноцид, совершенный Арменией на территориях Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. В результате беспрецедентных систематических и целенаправленных действий против культурного наследия Азербайджана в период оккупации было полностью разрушено большое число мечетей, исторических памятников, различных учреждений культуры.
Анар Каримов отметил, что эти акты геноцида в отношении историко-культурного наследия Азербайджана были встречены молчанием со стороны международных организаций. Министр рассказал о масштабных восстановительных работах, начавшихся в Азербайджане после освобождения земель от оккупации. Было подчеркнуто, что восстановление культурного наследия имеет большое значение. Министр указал на важность защиты и восстановления всех культурных и религиозных памятников на освобожденных территориях.
А.Каримов также обратился с призывом к ЮНЕСКО направить миссию на освобожденные территории Азербайджана.
В ходе заседания министр также озвучил заявление от имени стран Движения неприсоединения. В заявлении отмечается, что страны ДН осуждают все формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, отмечают важность национальных, региональных и международных инициатив по защите культурного наследия.
На полях конференции А.Каримов встретился с министром культуры Албании Эльвой Маргарити. В ходе встречи были подчеркнуты широкие возможности для углубления культурного сотрудничества между двумя странами, и что проведение взаимных дней культуры в обеих странах может способствовать укреплению культурных связей между народами. В 2023 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Албанией. Э.Маргарити заявила, что албанская сторона готова провести в первой половине следующего года неделю культуры Азербайджана.
Анар Каримов также встретился с министром культуры и спорта Андорры Сильвией Ривой Гонсалес. Он поблагодарил Андорру за поддержку проекта Youth ArtCamp Shusha and Baku.
Министр также встретился с заместителем гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений ЮНЕСКО – Азербайджан, по вопросам повестки дня и перспективам сотрудничества. Министр подчеркнул заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с организацией и важность непрерывной деятельности по ряду направлений.
Отметив, что отказ организации посетить освобожденные территории Азербайджана и тот факт, что просьба Азербайджана о визите осталась без ответа, вызвали вопросы в азербайджанском обществе, министр призвал ЮНЕСКО провести этот визит как можно скорее.
Представитель ЮНЕСКО также был проинформирован о глобальном призыве «Мир во имя культуры», который является инициативой Азербайджана. А.Каримов отметил, что как организация, заявившая о своем намерении внести свой вклад в миротворческую деятельность в различных регионах мира, ЮНЕСКО холодно отнеслась к упомянутой инициативе Азербайджана. Э.Оттоне, в свою очередь, заявил, что представляемая им организация готова продолжать контакты с Азербайджаном по указанным вопросам.