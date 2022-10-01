Министр Анар Каримов на всемирной конференции Mondiacult 2022

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С 28 по 30 сентября в Мехико ЮНЕСКО провела конференцию Mondiacult 2022, в которой приняли участие делегации из 160 стран, в том числе из 115 стран – высокого уровня. В рамках конференции участники провели дискуссии на темы «Наследие и культурное разнообразие во время кризиса», «Обновленная и усиленная культурная политика», «Культура для устойчивого развития», «Будущее креативной экономики». Азербайджан на этом мероприятии представляла делегация во главе с министром культуры Анаром Каримовым. Министр провел серию двусторонних встреч, рассказали haqqin.az в министерстве.

В рамках конференции состоялась встреча министра А.Каримова с госсекретарем Венгрии по делам культуры Петером Хоппаллом. В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя странами развиваются как в сфере культуры, так и других сферах, отмечено, что Шуша, культурная столица Азербайджана, объявлена «Культурной столицей тюркского мира» в 2023 году, и между венгерским городом Веспрем и Шушой могут быть реализованы совместные культурные проекты. 29 сентября Анар Каримов выступил на сессии, посвященной теме «Наследие и культурное разнообразие в условиях кризиса». В своем выступлении министр обратил внимание участников мероприятия на этнокультурный геноцид, совершенный Арменией на территориях Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. В результате беспрецедентных систематических и целенаправленных действий против культурного наследия Азербайджана в период оккупации было полностью разрушено большое число мечетей, исторических памятников, различных учреждений культуры. Анар Каримов отметил, что эти акты геноцида в отношении историко-культурного наследия Азербайджана были встречены молчанием со стороны международных организаций. Министр рассказал о масштабных восстановительных работах, начавшихся в Азербайджане после освобождения земель от оккупации. Было подчеркнуто, что восстановление культурного наследия имеет большое значение. Министр указал на важность защиты и восстановления всех культурных и религиозных памятников на освобожденных территориях. А.Каримов также обратился с призывом к ЮНЕСКО направить миссию на освобожденные территории Азербайджана.