Спецоперация турецкой армии в Ираке

В результате авиаударов по объектам террористов РКК на 140 км вглубь иракской территории, по предварительным данным, нейтрализованы 23 боевика, сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсетях 2 октября.

В ведомстве напомнили, что об уничтожении пещер и укрытий террористов в иракском районе Асос сообщал 29 сентября министр нацобороны Хулуси Акар. По словам министра, удары были нанесены 27 сентября. В результате были уничтожены 16 крупных объектов терористической организации.

В министерстве отметили, что ожидают обновленных данных по числу нейтрализованных в ходе операции террористов.