Танцовщик обвиняет МИД России

Танцовщик Сергей Полунин обвинил МИД РФ в том, что ему не дали выступить с номером на концерте на Красной площади в Москве по случаю аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Радио Свобода».

Согласно сообщению, за день до концерта, который прошел 30 сентября, Полунин заявил в инстаграме, что его пригласили станцевать под песню "Встанем", посвященную погибшим в Украине российским солдатам, однако затем без объяснения причин отменили номер. После концерта также в инстаграме танцовщик заявил, что, по его данным, запрет на выступление исходил от МИД России, в который поступила жалоба от МИД Узбекистана.

"Ребята, я же вас защищал", - обратился артист к российским чиновникам, обвинив их в том, что они "прогнулись".

Несколько дней назад Полунин выступал с тем же номером в Ташкенте. Номер вызвал возмущение ряда официальных лиц Узбекистана. Как сообщает «Радио Азаттык», узбекистанские чиновники в ответ на обвинения российского артиста, размещенные в соцсетях, прокомментировали, что Полунин был предупреждён, что вышел за рамки оговоренных в соглашении о гастролях условий. Новые обвинения Полунина в МИД Узбекистана и МИД России не комментировали.

Полунин, бывший гражданином Украины, получил российское гражданство в 2018 году. Он выражает поддержку президенту России Владимиру Путину, за которым танцовщик "видит правду". У Полунина есть несколько татуировок с изображением Путина.