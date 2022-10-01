Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 3 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможны дожди, будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

На Апшеронском полуострове ночью 18-20° тепла, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-19° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 15-20° тепла.