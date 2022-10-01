Расследование Военной прокуратуры о «расстрелянных армянских диверсантах»

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование в связи с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, на которых, как утверждается, якобы азербайджанские военнослужащие совершают противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, расстреливают задержанных армянских диверсантов.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили haqqin.az, что Военной прокуратурой проводится полное и всестороннее расследование того, являются ли эти видеокадры подлинными, уточняется время и место, где были сняты кадры на видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие моменты, важные для установления объективной истины.

По результатам расследования будут предприняты все предусмотренные законом меры, отметили в ведомстве.