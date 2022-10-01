США помогут Украине вернуть захваченные территории

Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над ее территориями, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Госсекретарь подтвердил посыл президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях», – следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

Блинкен также обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный Вашингтоном транш размером в $1,1 млрд.