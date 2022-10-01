Аркадий Дворкович об Олимпиаде в Нахчыване, развитии шахмат в Азербайджане и демарше Магнуса Карлсена

Дворкович принял участие в церемонии открытия Олимпиады, а после ее окончания ответил на вопросы азербайджанских журналистов, в том числе и корреспондента haqqin.az.

«Я рад в первый раз оказаться в Нахчыване, в этом замечательном месте, - говорит глава ФИДЕ. – В 2003 году здесь проходил чемпионат мира среди юниоров. За это время в Нахчыване была создана громадная шахматная инфраструктура – и специальные школы, и уроки шахмат в обычных школах, и шахматный дворец.

Нахчыван регулярно принимает сильные турниры. Уровень организации Юношеской шахматной Олимпиады очень высокий, вложены огромные ресурсы. Видно, что руководство относится к этому весьма серьезно. Есть поддержка и центрального уровня – со стороны Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана. То, что и Гейдар Алиев уделял, и Ильхам Алиев уделяет шахматам большое внимание сказывается на развитии данного вида спорта в Азербайджане. У вас много сильных шахматистов, организаторов, арбитров. Мы довольны тем, как все тут происходит.

С руководством Нахчыванской Автономной Республики мы обсуждали то, что уже сделано. О чем-то я уже знал, о чем-то услышал впервые. Также обсуждали, какие соревнования здесь можно будет проводить в дальнейшем. В следующем году в Нахчыване, как и во всем Азербайджане, будет праздноваться 100-летие Гейдара Алиева. К этой дате можно приурочить и шахматные мероприятия. Подумаем вместе над форматом и обязательно что-то сделаем.

Азербайджан организует несколько шахматных турниров в год. Это очень хорошо. Есть страны, в которых международные турниры по шахматам вообще не проводятся. А Азербайджан ежегодно стабильно проводит два-три соревнования - как мужских, так и женских. Это поднимает уровень развития шахмат в стране, привлекает к ней внимание. Азербайджан точно входит в шестерку сильнейших шахматных стран мира».

Аркадий Дворкович коснулся и главной на сегодняшний день темы в мировых шахматах – скандале между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Моке Ниманном. Норвежец, проиграв Ниманну на сентябрьском турнире в Сент-Луисе, открыто обвинил соперника в мошенничестве – использовании компьютерных подсказок.

«Проблема мошенничества в шахматах с использованием компьютерных подсказок очень серьезная. Прежде всего, в онлайн-шахматах. Но и в игре за доской она тоже существует. Мы будем серьезно расследовать все случаи, которые возникают. В том числе и те, о которых заявил Магнус Карлсен. При этом считаем, что это можно было сделать более корректно, не отказываясь от борьбы в конкретных турнирах. И тем не менее, проблема читерства, которую поднял чемпион мира, важна для нас, и мы будем использовать все методы борьбы с этим явлением».

Комментируя отказ Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона, Дворкович сказал следующее:

«Карлсен продолжает играть в сильнейших турнирах. Да, он решил не защищать титул чемпиона мира, но он остается в шахматах и будет еще долго оставаться примером для многих шахматистов. И, возможно, в какой-то момент вернется к теме борьбы за титул чемпиона. Шахматный мир, конечно же, что-то потерял с отказом Карлсена отстаивать титул чемпиона, но, с другой стороны, возрастет конкуренция среди других шахматистов».