Процесс «воссоединения исторических российских земель» не подошел к завершению, считает депутат Госдумы РФ Константин Бахарев.

«Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума – они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия», – цитирует депутата российские СМИ.

Как указал Бахарев, «процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа» лежит в основе процесса присоединения четырех новых регионов к РФ.