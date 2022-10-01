В Британии заявили о разногласиях между Лиз Трасс и Карлом III

Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс попросила британского короля Карла III отказаться от посещения 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября текущего года, пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, британский монарх собирался выступить с речью на саммите с участием мировых лидеров в Египте. Однако Трасс возразила против такого плана короля, о чем сказала ему во время аудиенции в Букингемском дворце в сентябре.

Как отмечает газета, такое решение усилит напряженность в отношениях между премьер-министром и новым монархом, хотя на Даунинг-стрит указали, что их встреча была теплой и «скандала не было».

По информации близкого к Карлу III источника, король был «полностью готов к работе» и «был бы разочарован» в случае пропуска конференции. Как добавил правительственный источник, стороны в итоге «согласились, что могут быть более подходящие варианты для первого государственного визита короля».