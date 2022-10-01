За неудачи на фронте: в России уволен командующий Западным военным округом

В России уволили командующего Западным военным округом Александра Журавлева. Войска под его командованием участвовали в боях в Харьковской области. Украинские СМИ предполагают, что это может быть связано с неудачами на фронте.

О кадровых перестановках свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе. Там же указано, что новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников, руководивший в свое время группой российских войск в Сирии. Кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.