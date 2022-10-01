Уже девять стран поддерживают вступление Украины в НАТО

Девять стран НАТО выступили с совместным заявлением в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. Это главы Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процедура принятия Украины в состав альянса регламентирована. Решение должно приниматься единогласно всеми 30 странами - членами Североатлантического альянса.