Папа Римский призвал Путина остановить войну

Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины – Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Путина он призвал остановить боевые действия, а Зеленского – быть открытым к переговорам.

Во время воскресного обращения к пастве понтифик выразил озабоченность в связи с военной эскалацией на Украине и сожаление по поводу аннексии четырех украинских регионов.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смертей, в том числе ради его собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате агрессии, которой он подвергся, я обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», - заявил Франциск, его слова приводят российские СМИ.