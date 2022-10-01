В Киеве сообщили об успехах армии Украины на фронте
Украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. Об этом украинским СМИ сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
Гуменюк рассказала, что за прошедшие сутки украинская авиация девять раз атаковала позиции россиян на южном направлении. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 550 огневых задач. Они работали на уничтожение логистики войск РФ, складов с боеприпасами, сосредоточения техники и вооружения. За сутки было уничтожено: 16 танков, две самоходные гаубицы типа Мста-С, 11 единиц автобронетанковой техники, два противотанковых ракетных комплекса.