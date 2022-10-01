Столкновения на юге Ирана: десятки погибших

По меньшей мере 36 человек погибли в столкновениях между полицией и манифестантами в городе Захедан, столице расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан, передает NEWSru.co.il

Согласно сообщению, массовые демонстрации начались в городе после изнасилования 15-летней белуджской девушки, отмечается, что преступление было совершено высокопоставленным офицером. Это вызвало всеобщее возмущение.

В пятницу, 30 сентября, сообщалось о 19 погибших, более 20 раненых в ходе беспорядков в провинции Систан и Белуджистан. Среди погибших был полковник Корпуса стражей исламской революции Сейед Али Мусави. Ответственность за убийство представителя КСИР взяла на себя группировка "Джайш аль-Адль", выступающая за независимость Белуджистана.