Конституционный суд России одобрил аннексию украинских территорий
Конституционный суд России одобрил аннексию захваченных областей Украины. Об этом сообщается на сайте суда.
Суд постановил, что «все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции России».
Президент РФ Владимир Путин после выступления на церемонии в Кремле 30 сентября подписал документы о «присоединении» Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины к России.
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