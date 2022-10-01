Президент ФИФА: Футбольный мир в состоянии шока

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью более 170 болельщиков в результате беспорядков на матче в Индонезии. Заявление Инфантино опубликовано на сайте ФИФА.

«Футбольный мир находится в состоянии шока после трагических событий, которые произошли в Индонезии по окончании матча между командами «Арема» и «Персебайя Сурабая», - заявил Инфантино.

По его словам, «это мрачный день для всех, кто связан с футболом, и трагедия за гранью понимания».

После завершения матча «Арема» – «Персебайя» в Маланге около 3 тыс. болельщиков выбежали на поле и устроили беспорядки, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, но это привело к панике и давке на трибунах. По последним данным, погибли 174 человека и около 180 пострадали.