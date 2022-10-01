Путин дал Лаврову особые полномочия

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Евгений Иванов будут представлять президента России Владимира Путина в парламенте при рассмотрении договоров о «присоединении» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Распоряжение главы российского государства опубликовано на портале правовой информации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября парламент рассмотрит проект ратификации договоров о «присоединении» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины к России.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал документы о «присоединении» Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины к России.