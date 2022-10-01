Фарид Гаибов в Нахчыване: «Мы на высоком уровне проводим международные соревнования, а наши спортсмены добиваются хороших результатов»

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия Юношеской шахматной Олимпиады в Нахчыване. После того, как был дан старт 1-му туру соревнования, министр поделился своими впечатлениями со СМИ, передает корреспондент haqqin.az из Нахчывана.

«Это очередное международное соревнование в Азербайджане. Мы рады, что таких соревнований у нас проводится много, - говорит Фарид Гаибов. – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию шахмат Азербайджана, Нахчыванскую федерацию шахмат, руководство Нахчывана, что мы проводим вместе такое соревнование.

Конечно, проведение Олимпиады – это большое событие. У нас в шахматах есть и традиции, и результаты. Достаточно вспомнить последний чемпионат Европы среди женщин, где сразу две наши шахматистки поднялись на пьедестал почета. Без государственной поддержки такие результаты невозможны. Президент страны лично уделяет внимание спорту и поддерживает спортсменов. Естественно, и нынешнее соревнование проводится при поддержке государства.

Хотели бы, чтобы подобных мероприятий было еще больше. И в Нахчыване, и в других регионах Азербайджана не раз проводились международные соревнования по шахматам. Уверены, что это не последний международный турнир в Нахчыване. Обсуждали этот вопрос с местной федерацией. Спасибо руководству, что уделяет такое внимание шахматам.

Весь мир видит, что мы на очень высоком уровне проводим международные соревнования. В следующем году в Азербайджане пройдут чемпионаты мира и Европы. Я уже не говорю о ставших традиционными гонке «Формулы-1», этапах Кубка мира и т.д. Не меньше радует то, что и наши спортсмены добиваются хороших результатов на международной арене».