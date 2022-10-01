Саакашвили: бегущие россияне – «демографическая опасность» для Грузии

Бывший президент Грузии и лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок лишения свободы по приговору Тбилисского суда, опубликовал заявление о последних событиях на погранпункте Верхний Ларс – Казбеги и бегстве россиян призывного возраста в Грузию. Об этом пишет «Радио Свобода».

По словам Саакашвили, «массовый исход российских призывников в Грузию создаёт большую демографическую опасность для этой маленькой страны». С другой стороны, он «не готов осуждать решение грузинских властей их пропустить, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет».

Саакашвили призвал грузинское гражданское общество «всё время напоминать новоприбывшим, что они оккупанты» и «жёстко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта», чтобы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии.