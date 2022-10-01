В комментарии отмечается, что заявление Министерства иностранных дел Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о якобы военных преступлениях, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, является примером лицемерия страны, которая на протяжении десятилетий проводила политику агрессии, попирала фундаментальные права около миллиона человек, совершала многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило попытки Армении скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных претензий. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с заявлением МИД Армении о военных преступлениях.

«Подчеркиваем, что, в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам. И утверждения о преступлениях, совершенных в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями.

Так, 17 сентября 2022 года Военная прокуратура Азербайджана заявила о начале всестороннего расследования с целью установления подлинности распространенных в социальных сетях видео, времени и мест съемки, личностей изображенных на них военнослужащих для установления объективной истины.

Напоминаем, что еще со времен первой карабахской войны армянские вооруженные силы учиняли беспрецедентные расправы не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением. За одну только ночь 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы было зверски убито 613 мирных жителей. До сих пор не представлено никакой информации о судьбе 4 тысяч азербайджанцев», - говорится в комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Далее в документе говорится, что «в октябре 2020 года преступления против человечности были совершены против гражданского населения азербайджанских городов Гянджа, Барда и Мингячевир - эти города подверглись ракетным обстрелам. Созданная Арменией минная угроза сегодня представляет собой опасность для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали до 250 человек, в основном гражданские лица. Тот факт, что мины, обнаруженные на территории Азербайджана, были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает свои военные преступления против азербайджанцев, с одной стороны, полностью не передавая Азербайджану минные карты, и, с другой стороны, закладывая новые мины.

До сих пор правительство Армении не предприняло никаких практических мер по предотвращению военных преступлений или привлечению к ответственности лиц за совершенные преступления.

Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и тем самым скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных заявлений. Требуем, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства и чтобы виновные в многочисленных военных преступлениях понесли ответственность перед законом», - отмечается в заявлении.