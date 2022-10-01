Загадочная смерть еще одного олигарха: тело Пчельникова нашли на балконе

О загадочной смерти еще одного крупного российского олигарха, состоящего в управленческой команде госкорпораций в России сообщают российские СМИ. В Москве умер директор по коммуникациям дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павел Пчельников.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 28 сентября. По сообщениям российских СМИ, полиция расследует смерть Пчельникова.

Тело Пчельникова обнаружили в 06:30 на балконе в его квартире на Коломенской набережной на юге Москвы. Погибшему Павлу Пчельникову было 52 года. Он окончил Финансовый университет при правительстве РФ и занимал пост директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» (специализация – грузовые перевозки).

По предварительным данным, руководитель пиар-службы покончил жизнь самоубийством.

Однако, на сайте Top Cargo 200, который использует информацию из открытых источников для документирования гибели высокопоставленных российских офицеров в войне в Украине и олигархов, говорится, что Пчельников был убит выстрелом из пистолета. Компанию, в которой работал Пчельников, обвиняют в том, что она не защитила сеть российских железных дорог от хакеров. Это привело к задержке снабжения русских войск важными ресурсами.

«Мы предполагаем, что он не смог защитить сетевую инфраструктуру от атак украинских хакеров», - сказал Blick советник МВД Украины Антон Геращенко.

«Произошли аварии на российских железных дорогах, что помешало своевременной доставке военных грузов оккупационной российской армии».

Смерть Пчельникова – одна из насильственного истребления российских олигархов, официально признанных самоубийствами. За последние месяцы «самоубийства» совершили экс-вице-президент Газпромбанка, топ-менеджер «Газпрома», директор «Лукойла», глава крупной логистической компании, один из руководителей и другие олигархи.