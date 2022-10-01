Загадочная смерть еще одного олигарха: тело Пчельникова нашли на балконе

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

О загадочной смерти еще одного крупного российского олигарха, состоящего в управленческой команде госкорпораций в России сообщают российские СМИ. В Москве умер директор по коммуникациям дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павел Пчельников.

Павел Пчельников

Инцидент произошел на прошлой неделе, 28 сентября. По сообщениям российских СМИ, полиция расследует смерть Пчельникова.

Тело Пчельникова обнаружили в 06:30 на балконе в его квартире на Коломенской набережной на юге Москвы. Погибшему Павлу Пчельникову было 52 года. Он окончил Финансовый университет при правительстве РФ и занимал пост директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» (специализация – грузовые перевозки).

По предварительным данным, руководитель пиар-службы покончил жизнь самоубийством.

Однако, на сайте Top Cargo 200, который использует информацию из открытых источников для документирования гибели высокопоставленных российских офицеров в войне в Украине и олигархов, говорится, что Пчельников был убит выстрелом из пистолета. Компанию, в которой работал Пчельников, обвиняют в том, что она не защитила сеть российских железных дорог от хакеров. Это привело к задержке снабжения русских войск важными ресурсами.

«Мы предполагаем, что он не смог защитить сетевую инфраструктуру от атак украинских хакеров», - сказал Blick советник МВД Украины Антон Геращенко.

«Произошли аварии на российских железных дорогах, что помешало своевременной доставке военных грузов оккупационной российской армии».

Смерть Пчельникова – одна из насильственного истребления российских олигархов, официально признанных самоубийствами. За последние месяцы «самоубийства» совершили экс-вице-президент Газпромбанка, топ-менеджер «Газпрома», директор «Лукойла», глава крупной логистической компании, один из руководителей и другие олигархи.