Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:22

Пассажироперевозчики уже давно жалуются на низкие тарифы и связанные с ними убытки транспортных компаний. Отдельные намеки и предупреждения переросли в обращения в январе и апреле в Тарифный совет, которые, впрочем, остались без ответа. В результате, недовольство компаний-перевозчиков достигло пика, и они обратились с открытым письмом в Министерство экономики с просьбами пересмотреть тарифы на провоз пассажиров, найти способы поддержать общественный транспорт и организовать встречу для обсуждения ситуации. Об этом haqqin.az сообщал несколько дней назад.

Пассажироперевозчики в целом правы, поскольку налицо серьезное несоответствие между наличием единого тарифа на общественный транспорт внутри страны и рыночными реалиями – в окружающем нас мире, где, как известно, все дорожает. И, хотя у нас, в Азербайджане, происходит, примерно, то же самое, тарифы на перевозку пассажиров на всех наземных видах общественного транспорта не меняются. Пандемия коронавируса, война в Украине и растущая инфляция лишь усилили дисбаланс, до предела обострив ситуацию с городским транспортом. Как известно, серьезный удар по финансовому положению транспортных компаний нанесла пандемия коронавируса, вследствие которой ощутимо снизился пассажиропоток. Добавим к этому резко возросшие цены на дизельное топливо, смазочные масла, запчасти, и станет понятно, почему у транспортных компаний падает качество услуг, снижается мотивация водителей и растут долги. Помимо этого, транспортники считают завышенными платежи эмитенту транспортных карт BakiKart в размере 5 процентов от ежедневной выручки, и просят правительство внедрить альтернативный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Предложения владельцев транспортных компаний носят принципиальный характер и заслуживают тщательного анализа, прежде всего потому, что они не имеют однозначных решений. С одной стороны, никто не может заставить частную компанию работать себе в убыток. С другой, повышение тарифов на пассажироперевозки может вызвать естественное недовольство малообеспеченной части населения города, которое и без этого испытывает сильное инфляционное давление. Вот почему, принимая во внимание серьезность указанных в обращении вопросов, Кабинет министров поручил Министерству цифрового развития и транспорта сформировать рабочую группу в составе представителей соответствующих госучреждений и крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере.