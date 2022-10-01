Растут цены и на общественном транспорте что делать? и кто виноват?
Пассажироперевозчики уже давно жалуются на низкие тарифы и связанные с ними убытки транспортных компаний. Отдельные намеки и предупреждения переросли в обращения в январе и апреле в Тарифный совет, которые, впрочем, остались без ответа.
В результате, недовольство компаний-перевозчиков достигло пика, и они обратились с открытым письмом в Министерство экономики с просьбами пересмотреть тарифы на провоз пассажиров, найти способы поддержать общественный транспорт и организовать встречу для обсуждения ситуации. Об этом haqqin.az сообщал несколько дней назад.
Пассажироперевозчики в целом правы, поскольку налицо серьезное несоответствие между наличием единого тарифа на общественный транспорт внутри страны и рыночными реалиями – в окружающем нас мире, где, как известно, все дорожает.
И, хотя у нас, в Азербайджане, происходит, примерно, то же самое, тарифы на перевозку пассажиров на всех наземных видах общественного транспорта не меняются. Пандемия коронавируса, война в Украине и растущая инфляция лишь усилили дисбаланс, до предела обострив ситуацию с городским транспортом.
Как известно, серьезный удар по финансовому положению транспортных компаний нанесла пандемия коронавируса, вследствие которой ощутимо снизился пассажиропоток.
Добавим к этому резко возросшие цены на дизельное топливо, смазочные масла, запчасти, и станет понятно, почему у транспортных компаний падает качество услуг, снижается мотивация водителей и растут долги.
Помимо этого, транспортники считают завышенными платежи эмитенту транспортных карт BakiKart в размере 5 процентов от ежедневной выручки, и просят правительство внедрить альтернативный способ оплаты проезда в общественном транспорте.
Предложения владельцев транспортных компаний носят принципиальный характер и заслуживают тщательного анализа, прежде всего потому, что они не имеют однозначных решений.
С одной стороны, никто не может заставить частную компанию работать себе в убыток. С другой, повышение тарифов на пассажироперевозки может вызвать естественное недовольство малообеспеченной части населения города, которое и без этого испытывает сильное инфляционное давление.
Вот почему, принимая во внимание серьезность указанных в обращении вопросов, Кабинет министров поручил Министерству цифрового развития и транспорта сформировать рабочую группу в составе представителей соответствующих госучреждений и крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере.
Именно этой группе и предстоит подготовить предложения по решению этих вопросов, которые изначально должны обеспечить здоровую конкуренцию и повышение уровня обслуживания на городском транспорте и только потом представить их на рассмотрение правительства Азербайджана.
Впрочем, краеугольным остается ответ на главный вопрос – повысит ли правительство тарифы на пользование услугами городского транспорта, перевозки, и если да, то насколько?
В принципе, уже из текста поручения Кабмина Министерству цифрового развития и транспорта нетрудно понять, что повышение тарифов на пассажироперевозки общественным транспортом – это вопрос решенный. Открытым остается только размер новых тарифов.
Тут уже надо быть откровенными и друг с другом, и с самими с собой – сегодня рост стоимости проезда в Баку, скажем, на 5-10 гяпик перевозчиков не устроит. А повышение цены в несколько раз, на чем настаивают владельцы автотранспортных компаний, вызовет недовольство. Приемлемый для пассажиров вариант – 50 гяпик за проезд, но транспортники утверждают, что такой тариф уже сегодня был бы для них убыточным.
Какое решение примет правительство, сказать пока трудно. Впрочем, ждать осталось недолго – до конца года, видимо, все окончательно прояснится.