Вооруженные силы Украины освободили поселок Торское, расположенный северо-восточнее города Лиман. Об этом написал экс-полковник ГРУ и бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в телеграм-канале.

«Согласно поступившим данным, ВСУ взяли под полный контроль пос. Торское северо-восточнее Лимана. Ничего критического в этом нет, но теперь встает вопрос об удержании Кременной - одного из ключевых пунктов, обеспечивающих северный фланг обороны Лисичанска. Кременную сдавать нельзя ни в коем случае", - написал он.

Официального подтверждения от Генштаба ВС Украины пока нет.

Также появилась информация, что в селе Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области развевается украинский флаг.