В Иране продолжаются столкновения демонстрантов с правительственными силами. Довольно сложно предсказать исход жесточайшей внутриполитической борьбы, что стало прекрасным информационным поводом для анализа внешней политики Ирана, в частности, в отношении Азербайджана.

- Как Вы знаете, сегодня в регионе жизненно важный для Азербайджана проект Зангезурского коридора является не только наиболее обсуждаемым, но и самым скандальным. Причем, во многом из-за откровенно провокационной, антиазербайджанской позиции, которую занял в этом вопросе Иран. Али Хаменеи рассказывает о некой тысячелетней границе Ирана и Армении, хотя на политической карте мира Армения, как государство, появилась только в 1918 году. Начальник Генштаба иранской армии Багири грозит на военном параде пальцем в сторону Азербайджана и тоже говорит о тысячелетней границе. И, что поразительно, ровно такую же позицию озвучивают Соединенные Штаты. Неужели между Ираном и США есть на этот счет какой-то секретный сговор?

- А Вас это удивляет? Ведь так было и в прошлом. Например, в Афганистане, в ирано-иракской войне, когда Вашингтон и Тегеран выступали со схожих позиций. Даже шутили, что США свергли Саддама и очистили Афганистан во благо Ирана. Во время войны с Ираком Израиль по просьбе США оказывал Ирану военно-техническую поддержку – тогда бытовало мнение, что после смены режима Иран может вернуться в ряды союзников Израиля. Не говоря уже о том, что США стали одним из первых государств, признавших Исламскую революцию, хотя потом иранцы захватили посольство США в Тегеране, а американцев называли шпионами.

Отсутствие реакции американцев на продолжение действий Ирана в Сирии, создание условий для физического устранения Сулеймани доказывают, что в отдельных случаях Вашингтон и Тегеран выступают со схожих позиций. В современном мире вообще нет постоянных союзников. Например, Россия и Турция могут сотрудничать в сирийском вопросе, а в других регионах оставаться конкурентами. Но в вопросе Кавказа, как Вы знаете, пересекаются интересы Турции, Ирана, а также России. То, что Запад вмешивается в дела региона через Иран, вполне логично, ведь Тегеран, с одной стороны, союзник достаточно сильной России, а с другой, имеет отношения с ЕС, в частности, с Францией, даже несмотря на отсутствие прогресса по ядерной сделке.

А тут еще есть вопрос Турции, чье растущее влияние на Южном Кавказе не устраивает ни Россию, ни Иран, ни ЕС. Визит Нэнси Пелоси в Ереван, а также ряд ее заявлений свидетельствуют о прямом вмешательстве США в дела Кавказа, об их противодействии проекту Зангезурского коридора.

Армения для Ирана – идеальная площадка и для обхода санкций, и для трафика наркотиков из Афганистана – бизнес на миллиарды долларов, сосредоточенный в руках КСИР, который осуществляется в кооперации с Ереваном. Армения закупает в Иране энергоресурсы, газ, электроэнергию.

В геополитическом плане Армения помогает иранцам вытеснить Турцию из региона и оказывать давление на Азербайджан. Надеясь ослабить Азербайджан, Иран также хочет ослабить национальное самосознание азербайджанцев у себя в стране. Потому, что усиление Турции и Азербайджана приводит к росту национального самосознания в Южном Азербайджане. По этой причине Тегеран, пытаясь любыми способами вытеснить Азербайджан в вопросе транспортных «окон» и сотрудничества с Китаем, хочет предотвратить реализацию Зангезурского коридора.

- О кризисе в спецслужбах Ирана свидетельствует громкая отставка Хуссейна Тайиба, министра разведки, а также аресты генерала Али Насири и других генералов и офицеров, обвиненных в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Настолько ли глубоко Израиль внедрился в Иран? Ведь Израиль пустил корни в SEPAH, который считается сердцем современного иранского государства. Поясню, почему я делаю на этом особый акцент – по мнению многих аналитиков, за набравшими в последнее время обороты протестами в Иране отчетливо прослеживается «тень» Израиля. Что Вы думаете по этому поводу?

- Не вижу особой логики в этих рассуждениях – ход событий на это не указывает. Речь, скорее, может идти о провокационном влиянии. Потому, что в Иране привыкли все скидывать на Моссад, Израиль, США. Дескать, за любыми протестами стоит «рука врага». Аналитики, демонизирующие возможности Моссада в плане инициации массовых выступлений, недооценивают силу иранского народа, его протестный, гражданский потенциал.

В то же время, нельзя отрицать тот факт, что влияние Израиля в жестком противодействии режиму Ирана ощущается достаточно сильно. Али Юнуси, бывший глава разведки, однажды прямо заявил, что в систему иранских спецслужб внедрены тысячи агентов Израиля. Как следствие, израильтяне без проблем проводят в Иране точечные ликвидации, взрывают объекты, имеющие отношение к ядерной программе, причем, делают все это, не жалея средств. Как по-Вашему удалось выкрасть из центра Тегерана сверхсекретные документы, связанные с ядерной программой? Те самые, которые Нетанияху потом демонстрировал с трибуны ООН. Только подкупом продажных чиновников.

Дошло до того, что люди КСИР за деньги отпускают задержанных, подозреваемых в шпионаже в пользу евреев. Израиль с хирургической точностью бьет по целям Ирана в Сирии, все ракеты, которыми иранские прокси атакуют Тель-Авив и его пригороды, отражает система «Железный купол». У Израиля действительно много «своих» людей в Иране, они настолько глубоко проникли в иранскую разведку, что Израиль не только в курсе тончайших нюансов иранской ядерной программы, но и использует вражду и традиционную конкуренцию между Министерством разведки Ирана и контрразведкой КСИР в своих оперативных целях.

Помните события в Турции? Спрашивается, зачем нужно было организовывать убийство израильских туристов на территории Турции и портить без того непростые отношения с Анкарой? Зачем иранцы пытались использовать исламистские группировки для ликвидации посла Израиля в Индии (в результате, была тяжело ранена жена израильского посла – ред.)? И зачем Тегерану вообще антиизраильская деятельность на территории Азербайджана? Ответ прост – потому, что спецслужбы Ирана бессильны в противостоянии с израильской разведкой и идут на авантюры, чтобы хоть как-то оправдать свое существование и доложить руководству об очередной победе над «сионистским образованием».

Помните, какой скандал разыгрался из-за книги о Тебризе, которую прочитал посол Израиля в Баку? А ведь Джордж Дик даже не иудей, он – араб-христианин. Но даже эту общедоступную деталь иранцы не потрудились выяснить.

- Иран действительно не скрывает, что его самая серьезная проблема заключается в укреплении Израиля на Кавказе и влиянии еврейского государства как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Ирана, осуществляемое через тысячи своих агентов и лоббистов…

- При этом в Тегеране в упор не замечают, что у Азербайджана, в отличие от Армении, нет посольства в Израиле. Впрочем, даже если бы оно было, попытки Ирана вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и выражать ему по дипломатическим каналам претензии не только возмутительны, но и несправедливы.

На всем протяжении антииранских санкций и со стороны Баку, и со стороны Анкары Иран видел только позитив. Азербайджан и Турция неизменно поддерживали Иран, и даже когда в ООН обсуждался вопрос соблюдения прав человека в Иране, эти государства не голосовали против своего соседа.

Еще со времен Гейдара Алиева Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, сохраняя хорошие отношения как с Тегераном, так и с Москвой. Однако Иран пытается влиять на Азербайджан, используя религиозный фактор, выдвигает претензии по поводу его стратегических связей с Израилем, противодействует Зангезурскому коридору, причем, так активно, что даже периодически стягивает к границам Азербайджана свою армию. В конце концов, вопрос Зангезурского коридора касается исключительно Азербайджана и Армении, которые сами решат, какие коридоры предоставлять друг другу. Но почему-то к границам Армении Иран свои войска не подтягивает…

- К слову о военных угрозах и армии Ирана. Я внимательно исследовал техническое состояние иранской армии и был поражен, узнав, что на ее вооружении находятся танки 90-х и даже 80-х годов прошлого века. Судя по всему, ВС Ирана находятся в состоянии глубочайшего кризиса. Ваше мнение?

- Согласен. Хочу лишь уточнить, что на вооружении иранской армии есть танки 50-х и даже 40-х годов, времен Второй мировой войны, а также британские зенитно-ракетные комплексы Rapier 50-60 летней давности, которыми сегодня не пользуется ни одна армия мира.

Из современных приобретений можно назвать разве что купленные у России, да и то не полностью, зенитно-ракетные комплексы С-300, которые израильские ВВС в сирийском небе даже не замечают, а также находящиеся в ужасном состоянии российские радары «Каста-2» и «Небо», которые используются час в день. По контракту иранцы не могут сами устранять поломки и вынуждены отправлять радары на ремонт в Россию. В авиапарке ВВС Ирана состоят американские истребители 50-60-летней давности, купленные у США еще шахом Пехлеви. Что же касается более современных советских МиГов, то большая их часть месяцами находится на ремонте в России.

- А беспилотники «Shahed-136», которыми так гордится иранский военпром?

- Это полностью американская конструкция, скопированная со сбитых образцов боевых дронов и, судя по тому, как с иранскими БПЛА начали разбираться украинские силы ПВО, скопирована не самым удачным образом.

- И в завершение нашего сегодняшнего разговора прихожу к выводу, что падение политического режима и государственного устройства современного Ирана – исключительно вопрос времени. История вынесла свой вердикт. Нам же остается наблюдать за завершением исторического процесса…