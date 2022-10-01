Китай направил 22 самолета к Тайваню

В Министерстве обороны Тайваня заявили о приближении к острову 22 самолетов и четырех кораблей армии Китая. Информация об этом появилась на сайте Министерства.

Отмечается, что два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолеты Y-8 и Y-9 пересекли медианную линию в Тайваньском проливе. Они находятся в опознавательной зоне ПВО острова.

В ответ Тайвань выслал воздушный патруль, который будет контролировать ситуацию. Также были выпущены радиопредупреждения, развернуты зенитно-ракетные комплексы.