Кадыров рассказал о «новой тактике» чеченских военных в Украине

«Новая тактика», которой придерживаются бойцы чеченских подразделений на войне в Украине, уже приносит «отличные результаты», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В чем заключается «новая тактика», Кадыров не раскрыл, однако отметил, что Вооруженные силы Украины оказались к ней «не готовы». В результате украинцы каждый день несут «большие потери», подчеркнул глава Чечни.

«Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества», — считает Кадыров.

Ранее, 1 октября, Кадыров раскритиковал вывод российских войск из города Лиман, призвав к использованию маломощного ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов РФ.