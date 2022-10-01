Иранские депутаты за закрытыми дверями обсуждают протесты

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди должен был представить парламентариям доклад о событиях в ИРИ за последние недели. Также запланировано выступление начальника полиции Ирана бригадного генерала Хоссейна Аштари.

Парламент Ирана в воскресенье провел закрытое заседание, посвященное ситуации с акциями протеста в стране, сообщает IRNA.

Речь идет и о нападении 30 сентября на полицейский участок в городе Захедан в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, где был убит руководитель местного отделения разведки Корпуса стражей исламской революции полковник Али Мусави.

В то же время в воскресенье, 2 октября, иранский президент Ибрагим Раиси обвинил противников Ирана в организации протестов с целью помешать развитию страны. Он отметил, что пока власти занимаются делом Махсы Амини, после гибели которой вспыхнули беспорядки, "враг пытается исказить общественное мнение при помощи интенсивной войны в СМИ".

В Иране уже более 10 дней проходят акции протеста, вспыхнувшие из-за смерти 22-летней Амини в отделении полиции нравов. Власти задержали 1 189 человек.