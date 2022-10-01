Глава Офиса Зеленского встретился с братьями Байрактарами

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты «Байрактар», Халуком и Сельчуком Байрактарами, сообщили украинские СМИ.

Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, которая производит беспилотники «Байрактар». Он стал первым иностранным гостем, побывавшим в исследовательском центре компании Baykar, подтвердив его фактическое открытие.

В ходе встречи с руководителями компании стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, относительно производства БПЛА на территории Украины.

«Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании Baykar на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей», - подчеркнул Ермак.