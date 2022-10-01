Реакция Пентагона на освобождение Лимана: значимое событие

Освобождение города Лиман Донецкой области – значимое событие, и США воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

"Лиман служил русским линией снабжения, и они использовали эти маршруты, чтобы перебрасывать людей и материалы на юг и на запад. А без этих маршрутов будет сложнее. Так что перед русскими встает своего рода дилемма", – цитируют украинские СМИ главу Пентагона.

Остин прокомментировал опасения, что прогресс ВСУ на поле боя усилит возможную эскалацию войны, включая потенциальное применение ядерного оружия: "Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но для поля боя это означает, что украинцы продолжают прогрессировать и продолжают создавать проблемы для русских, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим".