Сегодня в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» было сыграно еще два контрольных матча. Бакинский НТД обыграл «Олимпик» из Шеки – 91:76. А «Гянджа» неожиданно взяла верх над AAAF (Хырдалан) – 76:68.

Азербайджанские баскетбольные клубы продолжают подготовку к чемпионату страны, который с этого сезона будет называться ABL – Баскетбольная лига Азербайджана.

Напомним, ABL стартует в середине октября. В лиге примут участие восемь команд. Помимо вышеназванных, это также «Серхедчи» (Баку), «Сабах» (Баку), «Зирвя» (Астара) и «Нефтчи» (Баку). Клубы сыграют в четыре круга. Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.