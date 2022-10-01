Украина защищает свою землю: верховный лама Калмыкии раскритиковал войну

Правда в войне находится на стороне Украины, так как она защищает свою землю. Такое заявление сделал верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков). Радио Свобода пишет, что это первое публичное выступление такого уровня лидера традиционной для России конфессии, осудившего войну.

"Думаю, что это неправильно, эта война не нужна. Тем более, мы живем в XXI веке – все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться… Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу", - заявил верховный лама Калмыкии.

Тэло Тулку Ринпоче подчеркнул, что до этого момента не комментировал войну в Украине, так как "не хотел портить отношений между властью и нашими буддистами". При этом он считает, что выступающие в поддержку военной агрессии лидеры буддийских общин России вряд ли так думают искренне, если являются настоящими буддистами.

В воскресенье Тэло Тулку Ринпоче был недоступен для комментариев. Сейчас он находится в Монголии, где проводит встречи с эмигрировавшими из России после начала войны жителями Калмыкии, а также помогает им в организации размещения.