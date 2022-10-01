Россию исключили из руководящего состава IСAO

В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года на ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.

Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Как сообщает Reuters, Россия не набрала необходимые 86 голосов.

"Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, который не имеет ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации", – заявил представитель России.

Ранее, наряду с членами "Большой семерки", Китаем, Бразилией и Австралией, Россия традиционно входила в совет ICAO как признанный мировой лидер в отрасли авиационных перевозок.

Не получив место в совете, Россия потребовала повторного голосования, но ей было отказано. Президент ассамблеи и генеральный директор гражданской авиации ЮАР Поппи Хоза назвала cлучай беспрецедентным. А представитель Франции заявил, что когда голосование состоялось, и результаты не нравятся, никто не просит о повторном голосовании. Со своей стороны, Канада и Евросоюз перед голосованием заявляли, что будут выступать против переизбрания России в совет.

Росавиация подтвердила сообщения о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Отмечается, что Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.

Ранее ICAO поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также понизила до 77,4 процента свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.