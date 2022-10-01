В Бразилии выборы президента: Болсонару грозится не признать результаты

Израильские «Детали» пишут, что большинство опросов показывает, что Лула уверенно лидирует уже несколько месяцев, но Болсонару дал понять, что может отказаться признать поражение, что усиливает опасения по поводу институционального кризиса или насилия после выборов.

Согласно большинству опросов общественного мнения, Лула, который был президентом с 2003 по 2010 год, набирает на 10-15 процентных пунктов больше, чем его соперник. Если он наберет более 50% действительных голосов, что, по данным нескольких опросов, вполне достижимо, то он одержит безоговорочную победу, и во втором туре голосования необходимости не будет.

Во время последних выборов Лула находился в тюрьме, отбывая наказание за взяточничество, которое позже было отменено Верховным судом. Голосуя в Сан-Бернарду-ду-Кампу, Лула признал, что его судьба резко изменилась после осуждения, которое, по его словам, было политически мотивированным.

Болсонару проголосовал в Рио и заявил, что рассчитывает победить на выборах в первом туре, несмотря на низкие результаты в опросах. Он пригрозил оспорить результаты голосования, если они будут не в его пользу, обвинив избирательные органы в заговоре против него и предложив военным провести параллельный подсчет голосов, что они отказались сделать.

Одновременно бразильцы голосуют за всех 513 членов нижней палаты конгресса, треть из 81 члена сената и губернаторов и законодательные органы штатов.