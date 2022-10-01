США будут ежемесячно выделять Украине полтора миллиарда долларов
США готовы до конца войны выделять Украине полтора миллиарда долларов в месяц для поддержания экономики и призывают европейские страны оказывать сравнимую помощь. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Сообщается, что Белый дом провел ряд таких переговоров с европейскими партнерами в преддверии саммита по украинской помощи, который запланирован на следующую неделю.
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