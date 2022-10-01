Неизвестные пытались шпионить за тренировкой украинских военных

Неизвестные лица, вероятно, пытались шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера Вильдфлекен с помощью беспилотников в ночь с 30 сентября на 1 октября, где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo, сообщает издание Business Insider.

Минобороны Германии подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти. При этом утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за украинскими военными, в Министерстве не сообщили.