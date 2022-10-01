Шахматная Олимпиада в Нахчыване: Азербайджан обыграл Канаду в 1-м туре

На юношеской шахматной Олимпиаде в Нахчыване сыграны партии 1-го тура. Всего в соревновании принимают участие 34 команды из 23 стран. Азербайджан представлен шестью командами.

Наша первая команда – Азербайджан-1, возглавляемая Риадом Самедовым (2455), обыграла Канаду - 2,5:1,5. Азербайджан-2 играл с Азербайджан-3 и победил со счетом 3,5:0,5. Азербайджан-4 уступил Казахстану - 1:3.

Команда Нахчывана проиграла Кубе – 1,5:2,5. А приглашенный в последний момент коллектив из Сумгаита уступил со счетом 0:4 Монголии. Интересно, что сумгаитцы, которыми руководит известная в прошлом шахматистка Зейнаб Мамедъярова, заменили не приехавшую в Нахчыван сборную Замбии.

Олимпиада будет состоять из 9 туров и завершится 10 октября.