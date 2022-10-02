Германия и Италия вызывают «на ковер» российских послов

Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за аннексии четырех регионов Украины. По информации агентства DPA, российского дипломата ожидают «в самое ближайшее время».

Посла России в Италии Сергея Разова также вызвали в МИД, но по другой причине — из-за взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщают российские СМИ со ссылкой на итальянского министра по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.

По его словам, сначала разговор будут вести по поводу ситуации вокруг «Северных потоков», а затем перейдут к обсуждению событий вокруг Украины.