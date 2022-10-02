Советники Эрдогана и Байдена обсудили Украину, Азербайджан, Армению...

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Калын провели встречу в Стамбуле, такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины перед лицом российской агрессии, в том числе осудили попытки России незаконно присоединить украинскую территорию", - говорится в заявлении.

Салливан выразил Калыну признательность за усилия по упрочению мировой продовольственной безопасности, а также дипломатическую работу над освобождением "двух содержащихся в РФ американцев", отметили в Вашингтоне.

"Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс Финляндии и Швеции на пути вступления в НАТО", - говорится в сообщении.