Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 2 октября 2022, 21:52

В ответ на пятничное телеинтервью Никола Пашиняна, в котором премьер-министр Армении заявил, что карабахский вопрос не будет включен в мирное соглашение, и призвал нацию смирится с тем, что бывший Нагорно-Карабахский регион является частью Азербайджана, армянские реваншистские круги и парламентская оппозиция в очередной раз обвинили Пашиняна в «предательстве». Напомним, что заявление было сделано накануне сегодняшних переговоров в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Ишхан Сагателян, депутат от фракции «Армения», представитель Верховного органа АРФД, комментируя заявление премьер-министра, призвал общество «противостоять угрожающей Армении новой капитуляции». «Мы вновь убедились, что эти власти руководствуются психологией животного, идущего на бойню, - подчеркнул Сагателян. – Это неуважение к собственному народу, к его независимости, это безответственность и издевательство над судьбой народа, которому пять тысяч лет! Нет смысла обращаться к глупостям, озвученным накануне человеком, занимающим кресло премьер-министра. Поскольку его выступление, по сути, является прологом капитуляции. Мы обязаны противостоять новой капитуляции, угрожающей Армении, и быть готовыми к этому противостоянию везде – на государственной границе, на улицах и площадях наших городов и, особенно, в Ереване. У нас есть только один путь – отстранить предателя за день до того, как он капитулирует». Другой оппозиционный политик, политолог, депутат Национального собрания от фракции «Армения» Андраник Теванян обвинил Пашиняна в «отказе от Декларации о независимости Армении».

«30 сентября 2022 года премьер-министр официально заявил, что Декларация о независимости Армении, принятая 23 августа 1990 года, аннулирована. Никол Пашинян разорвал ее в эфире Общественного телеканала Армении, после чего представил нам новую декларацию, главным посылом которой является то, что Армения отделяется от Арцаха и сдается на милость азербайджано-турецкому тандему, - заявил Теванян. – Пашинян не уверен, что ценой признания Арцаха сумеет сохранить 29.800 квадратных километров и в целом Армению, но при этом провозглашает лозунг новой Армении: «Карабах – это Азербайджан», и точка. Таким образом он предлагает нам закрыть страницы движения 1988 года, забыть Карабах, удовлетворить предложения наших противников и начать все по-николовски, с нуля. Это – концепция гибели!». А правозащитник Аветик Ишханян назвал интервью Никола Пашиняна «предательским самопризнанием». «Своим интервью он доказал, что признает Карабах в составе Азербайджана и также готов сдать многие территории Армении. Его цель – установить собственную диктатуру на той территории Армении, которая после всего этого останется. А гарантами его диктатуры станут Турция и Азербайджан», - заявил Ишханян.