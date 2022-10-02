Пашинян заговорил о мире и сразу же обвинен в предательстве что там у соседей
В ответ на пятничное телеинтервью Никола Пашиняна, в котором премьер-министр Армении заявил, что карабахский вопрос не будет включен в мирное соглашение, и призвал нацию смирится с тем, что бывший Нагорно-Карабахский регион является частью Азербайджана, армянские реваншистские круги и парламентская оппозиция в очередной раз обвинили Пашиняна в «предательстве».
Напомним, что заявление было сделано накануне сегодняшних переговоров в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Ишхан Сагателян, депутат от фракции «Армения», представитель Верховного органа АРФД, комментируя заявление премьер-министра, призвал общество «противостоять угрожающей Армении новой капитуляции».
«Мы вновь убедились, что эти власти руководствуются психологией животного, идущего на бойню, - подчеркнул Сагателян. – Это неуважение к собственному народу, к его независимости, это безответственность и издевательство над судьбой народа, которому пять тысяч лет! Нет смысла обращаться к глупостям, озвученным накануне человеком, занимающим кресло премьер-министра. Поскольку его выступление, по сути, является прологом капитуляции. Мы обязаны противостоять новой капитуляции, угрожающей Армении, и быть готовыми к этому противостоянию везде – на государственной границе, на улицах и площадях наших городов и, особенно, в Ереване. У нас есть только один путь – отстранить предателя за день до того, как он капитулирует».
Другой оппозиционный политик, политолог, депутат Национального собрания от фракции «Армения» Андраник Теванян обвинил Пашиняна в «отказе от Декларации о независимости Армении».
«30 сентября 2022 года премьер-министр официально заявил, что Декларация о независимости Армении, принятая 23 августа 1990 года, аннулирована. Никол Пашинян разорвал ее в эфире Общественного телеканала Армении, после чего представил нам новую декларацию, главным посылом которой является то, что Армения отделяется от Арцаха и сдается на милость азербайджано-турецкому тандему, - заявил Теванян. – Пашинян не уверен, что ценой признания Арцаха сумеет сохранить 29.800 квадратных километров и в целом Армению, но при этом провозглашает лозунг новой Армении: «Карабах – это Азербайджан», и точка. Таким образом он предлагает нам закрыть страницы движения 1988 года, забыть Карабах, удовлетворить предложения наших противников и начать все по-николовски, с нуля. Это – концепция гибели!».
А правозащитник Аветик Ишханян назвал интервью Никола Пашиняна «предательским самопризнанием».
«Своим интервью он доказал, что признает Карабах в составе Азербайджана и также готов сдать многие территории Армении. Его цель – установить собственную диктатуру на той территории Армении, которая после всего этого останется. А гарантами его диктатуры станут Турция и Азербайджан», - заявил Ишханян.
По словам армянского правозащитника, власть Карабаха, то есть, сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном, также в курсе переговорного процесса.
«Пашинян заявил, что в переговорном процессе нет ничего такого, о чем бы не знал Араик Арутюнян, - отметил Ишханян. – Думаю, переговоры между Арцахом и Азербайджаном уже идут. В Арцахе мы видим власть, готовую продать свою Родину. Нам грозит опасность потерять Армению, и самое печальное то, что нет серьезного сопротивления, такое впечатление, словно общество уже адаптировалось к этому».
Как отметил Ишханян, Никола Пашиняна завербовали еще в 2000-х годах, «чтобы он продал Родину за деньги и власть».
«То, что Пашинян сказал в интервью, – это четко начертанная программа, с которой он пришел к власти в 2018 году», - констатировал правозащитник.
В Карабахе пока не отреагировали на последние заявления Пашиняна. Метаксе Акопян, член оппозиции так называемого «парламента», заявил, что «фракции» предложили созвать в Ханкенди заседание «Совета безопасности» для обсуждения заявлений премьер-министра Армении.
Интересно, что когда Пашинян впервые заявил о готовности подписать во имя спокойной жизни на нынешних территориях Армении документ, из-за которого его, возможно, назовут «предателем», по центру Еревана и в Ханкенди прокатилась волна уличных протестов.
Но на сей раз на заявление Пашиняна, по существу, отреагировали только оппозиционные политики.
Что же касается улицы, то она не протестовала.